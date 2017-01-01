1 Ocak / Yılın İlk Günü

Ocak ayının eski ismi Kanunnisa’dır. Kanun, Süryanice bir kelime olup ocak, fırın anlamına gelmektedir. Havalar iyice soğuyup ocaklar yakıldığı için bu ad verilmiştir. Eski Roma’daki ismi Januaris’dir. Janus, Roma mitolojisinde iki yüzü olan bir tanrıdır. Türkiye’de miladi takvim ilk olarak 1926 yılında kullanılmıştır. İlk yeni yıl tatili 1936 yılında yapılmıştır.