1 Kasım / Avara Ayı

Kasım ayına eskiler, Kasım ayından itibaren 180 günlük süreler halinde Ruz-i Kasım ve Ruz-i Hızır diye yılı ikiye ayırırlarmış. Roma’da ‘November’dır (dokuzuncu ay). Halk, Ekim-Kasım arası bir zamana ‘Avara’ demektedir. Bunun bir boş zamana işaret ettiği, kışa hazırlık için bir nefes alma olduğunu da düşünmek gerekir.