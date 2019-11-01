Kasım ayına eskiler, Kasım ayından itibaren 180 günlük süreler halinde Ruz-i Kasım ve Ruz-i Hızır diye yılı ikiye ayırırlarmış. Roma’da ‘November’dır (dokuzuncu ay). Halk, Ekim-Kasım arası bir zamana ‘Avara’ demektedir. Bunun bir boş zamana işaret ettiği, kışa hazırlık için bir nefes alma olduğunu da düşünmek gerekir.
Home › DOĞA TAKVİMİ › 1 Kasım / Avara Ayı
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