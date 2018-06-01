Haziran, Süryanicede ‘hazuran’ kökünden gelir ve ‘sıcak’ anlamını taşır. Bu ay için sıcakların başladığı zaman anlamında kullanılmıştır. Roma’daki adı ‘Junius’ olup, ayın adı yine bir tanrıça olan ‘Juno’dan gelmiştir ve gençlik, genç anlamlarına gelir.
Home › KÜLTÜR TAKVİMİ › 1 Haziran / Gerede Âşık Dertli’yi Anma Günü
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