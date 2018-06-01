1 Haziran / Gerede Âşık Dertli’yi Anma Günü

Haziran, Süryanicede ‘hazuran’ kökünden gelir ve ‘sıcak’ anlamını taşır. Bu ay için sıcakların başladığı zaman anlamında kullanılmıştır. Roma’daki adı ‘Junius’ olup, ayın adı yine bir tanrıça olan ‘Juno’dan gelmiştir ve gençlik, genç anlamlarına gelir.