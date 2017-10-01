Bu aya ekim yapılıp tarlalar sürüldüğü için Ekim adını verilmiştir. Roma’da October (sekizinci ay). Ekim ayı için kullanılan ‘Teşrin’ sözcüğü Süryanice ve Kuzey Samî dillerinden gelir. İbrani takviminin bir ayı da ‘Tişrin’dir. Latince kullanımlar ‘Octa’ ‘sekiz’den türetilmiştir.
Home › KÜLTÜR TAKVİMİ › 1 Ekim / Dünya Yaşlılar Günü. Dünya Kahve Günü. Dünya Vejetaryenler Günü. Dünya Kuş Gözlem Günü
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