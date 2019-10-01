HomeKÜLTÜR TAKVİMİ1 Ekim / Dünya Yaşlılar Günü. Dünya Kahve Günü. Dünya Vejetaryenler Günü. Dünya Kuş Gözlem Günü
1 Ekim / Dünya Yaşlılar Günü. Dünya Kahve Günü. Dünya Vejetaryenler Günü. Dünya Kuş Gözlem Günü

1 Ekim / Dünya Yaşlılar Günü. Dünya Kahve Günü. Dünya Vejetaryenler Günü. Dünya Kuş Gözlem Günü

KÜLTÜR TAKVİMİ 0

Bu aya ekim yapılıp tarlalar sürüldüğü için Ekim adını verilmiştir. Roma’da October (sekizinci ay). Ekim ayı için kullanılan ‘Teşrin’ sözcüğü Süryanice ve Kuzey Samî dilerinden gelir. İbrani takviminin bir ayı da ‘Tişrin’dir. Latince kullanımlar ‘Octa’ ‘sekiz’den türetilmiştir.

Author

Editör

Related Posts

Bir cevap yazın