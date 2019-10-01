1 Ekim / Dünya Yaşlılar Günü. Dünya Kahve Günü. Dünya Vejetaryenler Günü. Dünya Kuş Gözlem Günü

Bu aya ekim yapılıp tarlalar sürüldüğü için Ekim adını verilmiştir. Roma’da October (sekizinci ay). Ekim ayı için kullanılan ‘Teşrin’ sözcüğü Süryanice ve Kuzey Samî dilerinden gelir. İbrani takviminin bir ayı da ‘Tişrin’dir. Latince kullanımlar ‘Octa’ ‘sekiz’den türetilmiştir.