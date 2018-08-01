Yedi gün süren sıcak günlerin (Eyyam-ı bâhûrun) başlangıcı. Bâhûr Arapça ‘çok sıcak’ anlamına gelmektedir. Halk arasında ‘eyamboor’ denir. Ağustos ayı en sıcak ay olmasına rağmen güze yönelindiği için halk soğuğu karşı her zaman insanın tedbirli olmasını hatırlatmayı Ağustos sıcağı üzerinden yapmıştır. ‘Ağustos’un yarısı yaz yarısı kıştır’ denilmesi çok yaygındır.
Home › DOĞA TAKVİMİ › 1 Ağustos / Sıcak Günlerin Başlangıcı
-
-
-
En Popüler
-
Son Eklenenler
-
Son Yorumlar
- Mine Öztekin : Biz Mudurnu ile tanıştığımızda hala tavukçuluk baştacı geçim kaynağı idi,...
- umiteren : üstadım beni onure ettiniz.
- Selahattin Kondak : "Iğdır’da ‘Kerbela Şehitleri’ni Anma Etkinlikleri ve Aşure Günü" kısmını "....ve...
- Selahattin Kondak : Beklemedeyiz İsmail abi..Başarılar..
- hunter37 : Bu haklı mücadelenizde bende sizlerin yanındayım.Sağlıklı ve onurlu bir yaşam...
-
Karışık Yazılar
-
-