1 Ağustos / Sıcak Günlerin Başlangıcı

Yedi gün süren sıcak günlerin (Eyyam-ı bâhûrun) başlangıcı. Bâhûr Arapça ‘çok sıcak’ anlamına gelmektedir. Halk arasında ‘eyamboor’ denir. Ağustos ayı en sıcak ay olmasına rağmen güze yönelindiği için halk soğuğu karşı her zaman insanın tedbirli olmasını hatırlatmayı Ağustos sıcağı üzerinden yapmıştır. ‘Ağustos’un yarısı yaz yarısı kıştır’ denilmesi çok yaygındır.