1 Ağustos / Harman Ayı

Ağustos ayı İmparator Octivivus’un unvanı olan Augustus’tan gelir. Octivivus en görkemli icraatlarından biri olan İskenderiye’nin fethini bu ayda gerçekleştirince Sezar Dönemi’nde Sextilis (altıncı ay) olan bu ay Augustus’a çevrilmiştir. Süryani, Nebati, İbrani kullanımlarında ‘Ab’ denilmektedir. Halk arasında ‘Harman’ ayı olarak da bilinmektedir.