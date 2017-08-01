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1 Ağustos / Harman Ayı

1 Ağustos / Harman Ayı

KÜLTÜR TAKVİMİ 0

Ağustos ayı İmparator Octivivus’un unvanı olan Augustus’tan gelir. Octivivus en görkemli icraatlarından biri olan İskenderiye’nin fethini bu ayda gerçekleştirince Sezar Dönemi’nde Sextilis (altıncı ay) olan bu ay Augustus’a çevrilmiştir. Süryani, Nebati, İbrani kullanımlarında ‘Ab’ denilmektedir. Halk arasında ‘Harman’ ayı olarak da bilinmektedir.

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